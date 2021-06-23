Trabzon'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Mahmut Tok (31) idaresindeki 61 EL 449 plakalı otomobil, Ciruğun Değirmeni mevkisinde, Mustafa B'nin (58) kullandığı 34 BE 7434 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tok, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tok'un, Şalpazarı Çok Programlı Anadolu Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay İkinci