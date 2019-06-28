Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi

Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi

Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.

Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi

Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl Denetim Komisyon üyeleriyle yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 iş yerinde ünlü markaların amblemleri ve çeşitli ibareleri bulunan taklit 166 adet t-shirt ve forma, peluş bebek ve benzeri ürünler ele geçirildi. Yapılan denetimler sonucu 5 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.