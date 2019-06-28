Trabzon'da lisanssız forma satışına polis denetimi

Trabzon'da taklit ürün satışı yaptığı tespit edilen iş yerleri denetlendi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İl Denetim Komisyon üyeleriyle yaptıkları denetim ve kontrollerde, 5 iş yerinde ünlü markaların amblemleri ve çeşitli ibareleri bulunan taklit 166 adet t-shirt ve forma, peluş bebek ve benzeri ürünler ele geçirildi. Yapılan denetimler sonucu 5 kişi hakkında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA