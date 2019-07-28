Trabzon'da kumar operasyonu

Tonya ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Yılmaz Bekçioğlu Sokak üzerinde bulunan bir binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bina sahibi M.C. gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişiye idari işlem uygulandı.

Bu arada, binada yapılan aramada 10,11 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA