Trabzon'da karantina uygulanan yer sayısı 836'ya ulaştı
TRABZON'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836'ya yükseldi.
TRABZON'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor. Trabzon Valiliği'nce vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU