Trabzon'da karantina uygulanan yer sayısı 836'ya ulaştı

TRABZON'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerlerin sayısı 836'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 yerde karantina tedbiri uygulanıyor. Trabzon Valiliği'nce vatandaşlara tedbirlere ve kurallara uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU