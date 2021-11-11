Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı kameralara yansıdı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı kameralara yansıdı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yola inen ayı yavrusu, yoldan geçen sürücüler ve öğretmenler tarafından görüntülendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde yola inen ayı yavrusu, yoldan geçen sürücüler ve öğretmenler tarafından görüntülendi.

Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde ormanlık alandan kara yoluna inen yavru ayı, seyir halindeki araçların arasında bir süre yürüdü.

Çamlıyurt İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan okul servisinin önüne çıkan ayı yavrusunun bu görüntüleri, araçtakilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Kayıtlarda, ayının yolda seyreden araçlara aldırış etmeden yoluna devam ettiği, arkadan gelen başka bir minibüsün durarak ayının geçmesini beklediği görülüyor.

Sürücü ve öğretmenlerin, herhangi bir kaza yaşanmaması için bağırarak uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen yavru ayı yoluna devam etti.

Bir süre sonra yavru ayı tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı kameralara yansıdı

Trabzon'da kara yoluna inen yavru ayı kameralara yansıdı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş

Atatürk Köşkü'nün eşyaları orijinal değilmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title