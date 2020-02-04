Trabzon'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

04.02.2020 08:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:25

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleri ile birlikte il genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.



Kar yağışı nedeniyle Hayrat, Düzköy, Şalpazarı, Tonya ve Çaykara ilçeleri yoğunlukta olmak üzere kar temizleme çalışmaları sürerken, Çaykara-Sultan Murat Yaylası yolunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu gözlendi. İl genelinde yapılan çalışmalar sonrasında kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA