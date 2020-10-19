Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş öldü

19.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:37
Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş öldü

Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde çalışma yapan iş makinesinin altında bir vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ekskavatörün altından çıkarılan 67 yaşındaki Halil İbrahim Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekskavatör sürücüsünü gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Yekta Kopan Didem Soydan
Spor Falcao Ozan Kabak Sergen Yalçın Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Fransa Göztepe Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş öldü - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:39:11. #1.15#
title