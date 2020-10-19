Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş öldü

Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Trabzon'da iş makinesinin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde çalışma yapan iş makinesinin altında bir vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ekskavatörün altından çıkarılan 67 yaşındaki Halil İbrahim Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekskavatör sürücüsünü gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk