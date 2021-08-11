İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
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İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar - Haberler | Güncel

Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 2 işçi enkaz altında kaldı.

Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü, ilk belirlemelere göre 2 işçi enkaz altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altındaki kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı
İnşaat halindeki binanın çatısı çöktü, 2 işçi enkaz altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yaşar

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