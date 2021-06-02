Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı
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Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç - Haberler | Güncel

Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı Kar yağışı yayla yollarını kapattı Trabzon'un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı.

Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı

Kar yağışı yayla yollarını kapattı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi yüksek kesimlerinde 2 Haziran günü başlayan kar yağışı yaylalara ulaşım yollarını kapattı.

Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki mahallesi olan Erikli'de geç saatlerde başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla 20 santimetreyi buldu.

Mahallesinden yayladaki hayvanlarının yanına gece çıkmak isteyen bir vatandaşsa yolda karşılaştığı şiddetli kar yağışı karşişinda adeta şoku yaşadı. Bu anları videoya çekerek duygularını paylaştı.

Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı
Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı
Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı
Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç

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Trabzon'da Haziran ayında yaylalara kar yağdı - Haberler
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