Trabzon'da hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
Trabzon'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Trabzon'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Kaya idaresindeki 52 ACB 264 plakalı hafif ticari araç, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, Çağlayan Deresi'ne az bir mesafe kala durabildi.
Yaralanan sürücü Kaya ile araçtaki Songül Altaş, Dilek ve Nuran Kaya, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu