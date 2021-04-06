Trabzon'da hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel
Trabzon'da hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı

Trabzon'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Kaya idaresindeki 52 ACB 264 plakalı hafif ticari araç, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, Çağlayan Deresi'ne az bir mesafe kala durabildi.

Yaralanan sürücü Kaya ile araçtaki Songül Altaş, Dilek ve Nuran Kaya, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Burak Deniz Ahmet Kural
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon'da hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:25:26. #1.14#
title