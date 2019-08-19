Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.

19.08.2019 13:52
Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 18 kadın hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 18 kadın yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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