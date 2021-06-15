Trabzon'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'nda FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'nda FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı, bir kişinin adli işlemleri devam ediyor.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik geniş çapta operasyon düzenledi.

Emniyetin eşzamanlı düzenlediği operasyonlarda, 1 Yüzbaşı, 1 aktif polis memuru, 1 ihraç askeri öğrenci, 2 ihraç polis memuru, 1 aktif infaz koruma memuru, 1 aktif zabıt katibi, 2 FETÖ/PDY'ye müzahir kurum öğretmeni, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı olmak üzere toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden FETÖ/PDY'ye müzahir kurumda öğretmenlik yapan 2 kişi, 1 özel sektör çalışanı ve 2 ihraç polis memuru olmak üzere 5 şüpheli tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden, 1 yüzbaşı, 1 ihraç askeri öğrenci, 1 infaz koruma memuru, 1 adliye çalışanı,1 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımı olmak üzere 6 kişi ise adli kontrol kararı tedbirleri ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve halen aktif görev yapan 1 polis memurunun işlemleri ise devam ediyor.

(Fatih Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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