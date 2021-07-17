Trabzon'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Trabzon'da, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.