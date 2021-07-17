Trabzon'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
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Trabzon'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

Trabzon'da FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Trabzon'da, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., Beşikdüzü'ndeki çalışma sonucu yakalandı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun İlamat ve İnfaz Bürosunda arama kaydı bulunan ve yakalanan M.P.'nin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine gönderildiğini duyurdu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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