Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (4)

VALİDEN AÇIKLAMATrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.