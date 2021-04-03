Trabzon'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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Trabzon'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel
Trabzon'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Salih Karaağaç'ın (66) kullandığı GV HK 61 plakalı otomobil, Rahman Camisi önündeki kavşakta kırmızı ışıkta durdu.

Karaağaç'ın rahatsızlandığını fark eden beraberindeki Abdullah, İbrahim ve Hacer Karaağaç araçtan inerek yardım etmeye çalıştı.

Bu sırada hareket eden otomobil, yolun kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilin aniden hareket etmesi nedeniyle bu kişilerin yanı sıra çarptığı park halindeki araçlardan birinde bulunan Cengiz Aydın da yaralandı.

Sürücü ve 4 yaralı, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Salih Karaağaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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