Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
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Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi

Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Trabzon'da emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda, bir kişinin gümrük kaçağı parfüm sattığını tespit etti. Ortahisar ilçesinde bulunan adrese operasyon yapan polisler, iki koli içerisinde yerleştirilmiş, çeşitli markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 142 parfüm ele geçirdi. Polis ekipleri, kaçak parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan C.D.'yi ürünlere ait fatura ibraz edemeyince hakkında işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Kaçak parfümlere ise el konuldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi - Haberler
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