3 küçük kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
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3 küçük kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve dün 3 küçük kızını dere kenarına götürerek silahla vurarak öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı. Şahsın, çocukların kendisinden soğuduğu hissettiğini belirterek olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darbetti.

Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi.

DERE KENARINA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN KENDİSİNDEN SOĞUDUĞUNU HİSSETMİŞ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

3 küçük kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 kızını öldüren imam babanın korkunç planı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş
3 kızını öldüren imam babanın korkunç planı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş
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