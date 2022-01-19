Trabzon'da 'buzlanma' kazası; dereye düşen araçta sürücü öldü, oğlu yaralı

TRABZON'da, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kısmen donan dereye düşen otomobildeki sürücü Mustafa Zeren (51) hayatını kaybetti, 9 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

ÇAYKARA, TRABZON (DHA) - TRABZON'da, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kısmen donan dereye düşen otomobildeki sürücü Mustafa Zeren (51) hayatını kaybetti, 9 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Çaykara- Uzungöl kara yolu sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Mustafa Zeren'in kullandığı 61 FJ 377 plakalı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, kısmen donan dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobildeki sürücü Mustafa Zeren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan, Zeren'in 9 yaşındaki oğlu da sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.