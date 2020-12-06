Tartıştığı akrabasını silahla öldüren şahıs polise teslim oldu

Trabzon'da bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı akrabası Şendoğan Terzi'ye silahla ateş ederek kaçtı. Terzi, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polislere teslim oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı akrabasını öldüren G.T. polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, G.T (29), akrabası Şendoğan Terzi'nin (61) Gülbaharhatun Mahallesi Narlıbahçe Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle akrabasıyla tartışan G.T, Şendoğan Terzi'ye silahla ateş ederek kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şendoğan Terzi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

TRAFİK POLİSLERİNE TESLİM OLDU

Öte yandan şüpheli G.T, ilçede denetim yapan trafik polislerine teslim oldu.Terzi'nin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk