Trabzon'da beyin kanaması sonucu ölen hastanın organları 2 kişiye umut oldu - Haberler
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Trabzon'da beyin kanaması sonucu ölen hastanın organları 2 kişiye umut oldu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da beyin kanaması sonucu ölen hastanın organları 2 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişiden alınan karaciğer ve böbrek, iki hastaya umut oldu.

Trabzon'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişiden alınan karaciğer ve böbrek, iki hastaya umut oldu.

Sağlık İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 53 yaşındaki erkek hastanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hastadan alınan karaciğer ve böbreğin Malatya ile Sivas'ta yaşayan iki hastaya umut olduğu ifade edildi.

Karaciğerin Malatya'ya hava ambulansı ile gönderildiği, böbreğin ise Trabzon UMKE ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne transfer edildiği kaydedildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da beyin kanaması sonucu ölen hastanın organları 2 kişiye umut oldu - Haberler
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