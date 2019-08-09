Trabzon'da bandrolsüz kitaplar toplandı

09.08.2019 11:02

Trabzon'da bandrolsüz satışa sunulan 238 kitaba el konuldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Denetim Komisyonu üyeleri, Ortahisar ilçesinde kitap satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, denetimler sırasında üç iş yerinden toplam 238 "korsan" diye tabir edilen bandrolsüz kitap ele geçirdi.

İş yeri sahipleri hakkında, Fikri Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA