Trabzon'da aranan telefonla dolandırıcılık zanlısı Denizli'de yakalandı

Trabzon'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla aranan zanlı, Denizli'de yakalanarak tutuklandı.

Trabzon'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla aranan zanlı, Denizli'de yakalanarak tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçe girişinde yapılan uygulama sırasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde taksideki kişinin Trabzon'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak güven kazandıktan sonra kandırmak ve korkutmak suretiyle bir kişiyi 100 bin 500 avro dolandırdığı suçlamasıyla arandığı tespit edildi.

Zanlının yanındaki poşette ise 89 bin 750 avro ile 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu