Trabzon'da Ak Partililer 63 Gün Boyunca Uyumayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Gençlik Kolları üyeleri ile seçim değerlendirmesi yapan Gümrükçüoğlu, "63 gün boyunca uyumayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şehirde hizmette tarih yazıldı. Yapılanları kapı kapı gezip halkımıza anlatacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlanan, sürdürülen ve planlanan yatırımları hakkında AK Parti Gençlik Kolları üyelerini ayrıntılı olarak bilgilendiren Gümrükçüoğlu, "Trabzon, büyükşehir olduktan sonra 4 yılda 1 milyon ton asfalt yaptık. 658 bin m3 beton yol yapılmıştır aynı dönemde. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar olmuş bir hizmet değil. Önümüzdeki 63 gün boyunca uyku bile uyumayacağız. Bütün bunları halkımıza anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu şehirde hizmette tarih yazıldı. Yapılanları kapı kapı gezip halkımıza anlatacağız" diye konuştu.

Değerlendirmesinde 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimin her yönüyle 'beka' seçimi olduğunu ifade eden Gümrükçükçüoğlu, "Bu seçim, bu devletin, bu milletin bekasıdır. Bu milletimizin temsil ettiği, 'zulmü ortadan kaldırmak, mazlumlara sahip çıkmanın seçimidir. Ülkemizin önündeki engelleri kaldırmanın, şer odaklarını ülkemiz üzerinde hamle yapamaz hale getirmenin seçimidir. Hepimize düşen görev bunları halkımıza ayrıntıları ile anlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl gençlik Kolları üyeleri ile gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali de hazır bulundu. - TRABZON