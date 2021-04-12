Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
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Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aynı evde yaşadığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aynı evde yaşadığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Dürbinar Mahallesi'ndeki bir apartmanda birlikte yaşadığı dedesi Osman, babaannesi Havva ve amcası Şükrü Mumcu ile tartışan S.M, üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, evde bulunan şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğr

Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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