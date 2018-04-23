Trabzon'da 23 Nisan Etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trabzon'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başladı. Buradaki törenin ardından Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Batum Acara Özerk Cumhuriyeti'nden katılan öğrencileri ve beraberindeki heyeti makamında misafir etti. Vali Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit Tamer Aktaş'ın kızı Betül Aktaş ve Enes Naci Torpi'nin çocukları Enes ve Sümeyye Torpi'yi de makamında misafir ederek, makamını çocuklara devretti. Vali Yavuz, daha sonra İskenderpaşa Ortaokulu öğrencileri Sudenaz Gayret, İlvenaz Emir ve Ahmet Salih'i makamında misafir ederek, makamını bir süreliğine onlara da devretti. - TRABZON