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Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu
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Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu

Trabzon'un Yomra ilçesindeki öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu.

Trabzon'da 15 işçi selden kıl payı kurtuldu
08.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:13

Trabzon'un Yomra ilçesindeki öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. İlçedeki yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi selden kıl payı kurtuldu. Selin geldiği esnada uyuyan bir işçi ise arkadaşının yardımıyla camı kırarak yaşama tutundu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde öğle saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sonrası dereler taştı, bazı mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Özdil'de yol yapım şantiyesinde meydana gelen sel ve heyelanda 15 işçi sel sularından kıl payı kurtuldu. İşçilerden aşçı Halil İbrahim Metin, camı kırarak selden kurtulduğun belirterek, "Sabah yemek yapmak için kalktığımız için öğle yemeğinden sonra yatıyoruz. Uyandığımda baktım ki ranza su olmuş. Bağırdım, çağırdım ama kimse duymadı. Bir arkadaşım geldi onun yardımıyla camı kırarak dışarıya çıktım. Yukarıdan bir ses geldi. Camdan çıkarak kendimi kurtardım" dedi.

Şantiyede çalışan Murat Aksoy, zor kurtulduklarını dile getirerek, "Sel anında şantiyede çalışıyorduk. 15 kişi vardı. Burası Özdil yolunun yapılması için kurulan bir şantiye. Öğleden sonra saat 3 gibi yağış şiddetini arttırdı. Şantiyenin üst tarafından bulunan ırmak bir anda patladı. Kendimizi zor kurtardık. Tek tesellimiz can kaybımın olmayışı" şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu: "Can kaybı yok"

Selin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, selde can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Şuana kadar bize ulaşan bilgiler herhangi bir can kaybının olmadığını gösteriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerimizin imkanlarıyla ilk etapta yolları açacağız. Sürmene ilçemizde de birkaç mahalle yolunun kapandığı şeklinde bilgi aldık. Bir taraftan da oraya destek vereceğiz. Yeter ki cana gelmesin. Geri kalan bütün işler çözülür" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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