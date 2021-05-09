Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
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Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye

Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da Şalpazarı İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçedeki 100 yaş üzeri kadınları ziyaret edip, Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim, hijyen seti, bayram şekeri ve yöre motifli başörtüsü hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

TRABZON'da Şalpazarı İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçedeki 100 yaş üzeri kadınları ziyaret edip, Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim, hijyen seti, bayram şekeri ve yöre motifli başörtüsü hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Karadeniz'de çalışkanlıklarıyla tanınan, ilçedeki 100 yaş üzeri kadınları Anneler Günü'nde unutmadı. Başkan Kurukız, beraberindeki MHP Şalpazarı Kadın Kolları Başkanı Nezihe Gülbahar Bayrak eşliğinde, ilçedeki 100 yaş üzeri kadınları evlerinde ziyaret edip, Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim, hijyen seti, bayram şekeri ve yöre motifli başörtüsü hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Hediyelerini alan kadınlar, duacı olduklarını söylediği Kurukız ve Bayrak'a teşekkür etti.

'ANNELERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR'

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiği annelerin, gününü kutlayan Başkan Kurukız, "Anneler Günü; toplum ve millet olarak her fırsatta büyüklere saygımızı gösteriyoruz. Bugün vesilesiyle ilçemizde 100 yaşından büyük olan annelerimizi ziyaret ettik ve hediyeleri takdim ettik. Salgın nedeniyle bu sene Anneler Günü, buruk geçti. Bu nedenle salgın tedbirlerine uymak durumundayız. Ziyaretlerimiz de bu şekilde hareket ediyoruz. Belediyemiz olarak annelerimizi unutmuyor, onların ihtiyaçlarını gideriyor, gönüllerini alıyoruz. Allah onların başımızdan eksik etmesin. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, gününü kutluyorum. Annelerimiz baş tacımızdır" dedi.


Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye
Trabzon'da 100 yaş üstü annelere hediye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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