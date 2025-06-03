Trabzon büyükşehir belediyesi hangi partiden? Ahmet Metin Genç hangi partili?

Trabzon'da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesi başta olmak üzere kentin bir çok noktasında meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı mahalle yollarına ulaşım sağlanamadı. Peki, Trabzon büyükşehir belediyesi hangi partiden?

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

31 Mart seçimleri sonucunda yüzde 51,48'lik oyla Türkiye'de büyükşehirler arasında şampiyon olan Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Partilidir.

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı.

1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.

2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi.

2014 ve 2024 yılları arasında Ortahisar Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

2024 mahalli idareler seçimlerinde seçildiği Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen GENÇ, evli ve iki çocuk babasıdır.