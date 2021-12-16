Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zorluoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel'den bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafına oy veren Zorluoğlu, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerini seçti.

Zorluoğlu, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından AA'nın fotoğraf oylamasının artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Bu yıl da birbirinden ilginç karelerin dikkati çektiğini ifade eden Zorluoğlu, "Üç kategoride de en iyi fotoğrafı kendi adıma seçerken çok zorlandığım bir sene bu sene. Her yıl yapılan bu organizasyon vesilesiyle de senelerin ne kadar çabuk geçtiğini görmüş oluyoruz. Bu sene yaşam, haber ve spor kategorilerinde gerçekten çok değerli, güzel ve sanatsal anlamda da hayatın içerisinden kesitler sunan çok kıymetli fotoğraflar yer alıyor." dedi.

Başkan Zorluoğlu, AA'ya farkındalık oluşturan fotoğraflar için teşekkür etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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