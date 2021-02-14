TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı

14.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:30
TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Irak'ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakdil, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın Gara bölgesinde, 13 sivil vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederim. Milletimizin başı sağ olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Avundukluoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Manço Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Serdar Aziz Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaş için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 13:31:26. #1.14#
title