Tozkoparan İskender oyuncuları kimler? Tozkoparan İskender konusu nedir, saat kaçta hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

TRT1'in sevilen dizisi Tozkoparan, Tozkoparan İskender olarak yeni oyuncuları ve konusu ile devam ediyor. TRT 1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender her hafta pazar günleri saat 17.30'da seyirciyle buluşuyor. Çocuk dizisi Tozkoparan İskender, oyuncuları ve konusu merak konusu. Tozkoparan İskender dizisi oyuncuları kim?

Konusu ve oyuncuları ile büyük merak toplayan Tozkoparan İskender hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Tozkoparan İskender oyuncuları kim, konusu ne? Tozkoparan İskender saat kaçta, hangi gün?

TOZKOPARAN İSKENDER HİKAYESİ

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI

Çağan Efe Ak - İSKENDER

Selam, ben İskender, Tozkoparan İskender. En uzun menzile ok atma rekorunun sahibiyim. Yaklaşık olarak 563 yaşındayım. Tamam, biraz genç gösteriyorum. Bu zamanda çok ilginç şeyler gördüm. Ama size bir sır vereyim mi? Siz çok daha ilginç şeyler göreceksiniz!

Mert Erdoğdu - AYBERK

Merhaba, ben Ayberk. Kasırga'nın en güçlüsü benim. Ama birazcık sakarım. Şimdiye kadar 3 kere kolumu, 2 kere parmağımı, 1 kere de bacağımı kırdım. Dikkatim dağınık canım, yoksa çok zekiyim…

Deniz Erayvaz - ARDA

Arda'dan herkese selamlar. Bu sene Mavi Ay'ın neşe kaynağı olarak karşınızdayım. Beni bilirsiniz, olaylara hep olumlu yanından bakarım. Ne demişler: "Arda kısa, kuşlar uçuyor."

Ülkü Hilal Çiftçi - DUYGU

Selam bebeklerim, Duygu ben. Okulun en popüler kızıyım. Dans etmeyi, güzel giyinmeyi, video çekmeyi ve rakiplerimi kıskançlıktan çatlatmayı severim. İkizim Tayfun'a bakmayın, Kasırga'nın gizli lideri benim.

Defne Ersen - ECE

Selam, benim adım Ece. Ve ben neredeyse hiç gülmem, hep düşünürüm. Hep insanları izleyip gözlem yaparım. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Kasırga'nın bir beyni varsa, o benim diyebilirim. Ve bu hiç komik değil.

Leya Kırşan - ELİF

Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela ben hala bi' doğa insanıyım. Malum, küresel ısınma kapımızda. Lütfen suları boşa harcamayalım. Tüketmeye değil üretmeye odaklanalım. Olur mu?

Burak Alkaş - FİKRİ

N'aber Çocuklar? Profesör Fikri'yi unutmadınız inşallah. Canım şunun şurasında beş yüz yıldır yokum, hemen unuttunuz mu yani? Makinem sayesinde Tozkoparan İskender'le tanışacaksınız. Bu kıyağımı unutmayın. E bi zahmet beni de unutmayın!

Fırat Albayram - GİOVANNİ

Bendeniz İskender'in en azılı düşmanı, Venedikli casus Giovanni. Aman İskender duymasın ha! O beni Cihangir diye biliyor. Sırrımı saklayın. Size güveniyorum… Aslında güvenmiyorum ya. Ben kimseye güvenmem. Sonuçta kötü adamım ben!

Suna Selen - MAKBULE TEYZE

Ah çocuklar, ah! Makbule Teyzeniz neler çekti bir bilseniz… Hayırsız bir oğlum var, adı Cihangir. On senedir yüzünü görmüyorum. Ama hissediyorum, bugün yarın gelecek. Hele bi gelsin… Önce bağrıma basacağım, sonra… Kafasını kıracağım!

Muhittin Korkmaz - RAFET

Efenim, bendeniz Rafet Pala. Taygu Koleji'nin kurucusu ve sahibiyim. Şu hayatta üç şeye çok önem veririm: Torunlarım Tayfun ve Duygu, disiplin ve para! Anlayacağınız çok duygusal bir insanım. Ödemelerinizi zamanında teslim edin ve beni üzmeyin derim.

Sera Tekdemir - RÜYA

Merhaba! Ben Rüya. Taygu Koleji'nin müdürü ve bütün çocukların dostuyum. Böyle yumuşak göründüğüme bakmayın, çocuklarımı üzecek olanın karşısına dağ gibi dikilirim. Binlerce çocuğun annesiyim.

Yusuf Gökhan Atalay - SALİH HOCA

Merhaba çocuklar. Salih Hocanızın sizi bırakacağını düşünmediniz değil mi? Nasıl bırakırım? Benim tek dileğim, elimden geldiğince sizlere doğru yolu göstermek. İşte, yine birlikteyiz. Bir zamanlar Tozkoparanların mirasını koruyordum, şimdi Tozkoparan İskender'in kendisini koruyorum. Nasibimizde bu da varmış…

Esin Gündoğdu - SANİYE

Merhaba çocuklar. Salih Hocanızın sizi bırakacağını düşünmediniz değil mi? Nasıl bırakırım? Benim tek dileğim, elimden geldiğince sizlere doğru yolu göstermek. İşte, yine birlikteyiz. Bir zamanlar Tozkoparanların mirasını koruyordum, şimdi Tozkoparan İskender'in kendisini koruyorum. Nasibimizde bu da varmış…

Mehmet Emin Kadıhan - SAVAŞ HOCA

Merhabalar. Ben Savaş. Matematik öğretmeniyim. Sayılarla yaşadığım için oldukça dakik ve disiplinli biriyim. Bu yüzden Rafet Bey tarafından çok sevilirim. Bedavadan okçuluk 1dersleri veririm… İnşallah beni gerçekten seviyordur; iyi niyetimi kullanıyorsa çok teessüf ederim.

Yağız Kılınç - SİNAN

Selam, ben Sinan. Ama o artık bildiğiniz Sinan değilim. Baya değiştim. Artık Mavi Ay üyesiyim. Güç ve başarıya değil, dostluk ve başarıya önem veriyorum. Tamam kabul, o kadar da değişmedim.

Esat Polat Güler - TAYFUN

Selamlar, Tayfun ben. Kasırga takımının kurucusu ve lideriyim. Taygu Koleji, dedemden sonra bana kalacak. Yani anlayacağınız, bir nevi şehzadeyim. Kuralları severim. Kurallara uymayanları hiç sevmem. Tamiş!