Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
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Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 5 bin 500 yıllık olduğu belirtilen çocuk iskeleti bulundu.

TUNCELİ'de, birinci derece sit alanı olarak tescillenen Tozkoparan Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında 5 bin 500 yıllık olduğu belirtilen çocuk iskeleti bulundu.

Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde birçok uygarlığa ait kültür katmanlarının üst üste oluştuğu Tozkoparan Höyüğü'nün yüzeyi ve çevresinde bilimsel metotlarla yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, bir yerleşim alanı içerisinde tarihi 5 bin 500 yıl öncesine dayandığı tespit edilen çocuk iskeletine rastlanıldı. Milattan önce 5 ila 7 bin yılı kapsayan Neolitik dönemin verilerini taşıyan iskelet, Tunceli Müzesi laboratuvarında incelenmeye alındı.

'İSKELET, EN AZ 5 BİN 500 YILLIK'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Umut Parlıtı, bulunan iskeletin o dönemin ritüelleri gereği acıyı yaşamak için yaşadıkları yere gömdüklerini belirtti. Dr. Parıltı. "Tozkoparan köyü içerisinde başladığımız kazı çalışmalarında bir aylık süreci tamamladık. Bu süreç içerisinde 7 bin 500 yıllık bir kültür bulgusuyla karşılaştık. En büyük buluntumuz mimarı yapılar içerisinden geldi. Dikdörtgen yapılar içerisinde biz bir depo yapısıyla karşılaştık. Özellikle depolarda, gündelik hayatı bizle paylaşan veriler insanların özellikle kadınların burada gündelik işlerle uğraştığını görüyoruz. Bize büyük bir acının yaşandığını gösteren çocuk iskeletiyle karşılaştık ve bu durum bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Çünkü bizim o dönemin insanının ritüellerine dair önemli ipuçları sunacaktır. İskeletin, en az 5 bin 500 yıllık olduğunu söyleyebilirim. Kemik ve diş minelerinden alınan örneklerle ortaya tam sonuç ortaya çıkacak. Neolitik dönem içerisindeki verileri sunmakta. Bu çocuğun yerleşim alanının içerisinde gömülü olmasının sebebi, o dönemde çocuğu korumak, o çocuğun acısını beraberinde taşımaktı. Çocuğun intramural bir yerleşim içerisinde hastalıktan ve travmatik bir sebepten öldüğünü düşünüyoruz" dedi.


Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu
Tozkoparan Höyüğü'nde 5 bin 500 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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