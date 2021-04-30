Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
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Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski binasının yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olanlar ve yıkım işçileri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler ayırırken, kavgaya ait görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan'da başlatılan 'Kızılay Meydan Projesi' kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski binasının yıkım çalışmaları sürerken, yıkım çalışmaları çevre sakinleri ve yıkım çalışmalarını yapan işçiler arasında krize neden oldu.

ÇEVRE SAKİNLERİ VE İŞÇİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Yıkımı devam eden binanın çevresinde ev ve iş yerleri olanlar yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine giren işçi ve vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı.

OLAY ANINI CEP TELEFONU KAMERASI KAYDETTİ

O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken tartışmanın sona ermesiyle çalışmalara ara verilen binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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