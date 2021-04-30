Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi

Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski binasının yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olanlar ve yıkım işçileri arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler ayırırken, kavgaya ait görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.