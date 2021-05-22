Toz fırtınası mercimek tarlasını vurdu... Hasadı yapılan ürünü fırtına uçurdu

Toz fırtınası mercimek tarlasını vurdu.

Toz fırtınası mercimek tarlasını vurdu... Hasadı yapılan ürünü fırtına uçurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan toz fırtınası hasadı yapılan mercimek tarlalarına zarar verdi.

Kentte akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Fırtına hasadı yapılan ekinleri uçurdu

Sınır ilçelerinin yanı sıra Viranşehir ilçesinde de etkili olan toz fırtınası, hasadı yapılan mercimek tarlasını vurdu. Çitçilerin binbir emekle bir yıldır emek verdiği ürününü, hasat sırasında fırtına uçurdu. Rüzgara kapılan mercimek yığınlarının havada uçuşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Çiftçiler, hem kuraklık hem de fırtına sonrası zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci