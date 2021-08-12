Toyota Yaris Cross üretim bandında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toyota Yaris Cross üretim bandında

Toyota Yaris Cross üretim bandında
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Toyota, B-9SUV modeli Yaris Cross’un üretimine Fransa’da, Valenciennes’deki fabrikasında başladı.

Toyota, B-9SUV modeli Yaris Cross'un üretimine Fransa'da, Valenciennes'deki fabrikasında başladı.

Aracın üretimi için Toyota 400 milyon Euro yatırım gerçekleştirerek, 4. nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross'un fabrikada aynı hatta üretilmesi sağlandı.

Güncellemelerle birlikte Toyota'nın Fransa'daki TMMF fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 300 bin araca çıktı. Yaris Cross üretimiyle birlikte Fransa'daki Toyota fabrikasında toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.

B-SUV segmentinde bulunan Yaris Cross, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı ve geliştirildi. Toyota'nın 2025'te toplam satışlarda yüzde 90 oranında elektrik motorlu araç satış planı kapsamında yeni Yaris Cross'un düşük emisyonlu hibrit versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Toyota'nın GA-B platformu üzerine yapılan Yaris Cross, Avrupa'da TNGA mimarisiyle üretilen 8'inci model oldu. Üretimin başlaması, aynı zamanda Toyota'nın yerelleştirme stratejisinin ilerlemesinin ve üretim kapasitesini artırmasının da altını çiziyor. Yaris Cross modeli, Toyota'nın 2025'te Avrupa'da 1.5 milyon satış adedi planıyla büyüme hedefinin önemli bir parçası olacak.

Elektrikli motorlar Polonya'da üretilecek

Toyota'nın Avrupa'da yerelleştirme vizyonu bu yıl daha da genişlerken Polonya fabrikası da hibrit şanzıman ve elektrikli motorların üretimine başladı. Toyota Yaris ve Yaris Cross için 1.5 litre TNGA benzinli ve tam hibrit güç üniteleri buradan karşılanacak.

Toyota aynı zamanda, 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris'in artan talebini karşılamak adına da Çekya'daki fabrikasında kapasiteyi artırmak ve tesisi modernleştirmek üzere de yatırımlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toyota Yaris Cross üretim bandında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:16:49. #1.15#

title