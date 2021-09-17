Toyota Türkiye'den Ahbap Derneği'ne afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış - Haberler
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Toyota Türkiye'den Ahbap Derneği'ne afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Toyota Türkiye'den Ahbap Derneği'ne afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış

Toyota Türkiye ve tüm Türkiye'ye yayılan bayileri, Ahbap Derneği'ne 1 milyon 200 bin TL'lik bağışta bulundu.

Toyota Türkiye ve tüm Türkiye'ye yayılan bayileri, Ahbap Derneği'ne 1 milyon 200 bin TL'lik bağışta bulundu.

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamada, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt önderliğinde yapılan bağışla, Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen orman yangınları ve sel afetlerinin yaralarının sarılmasının ve olası afetlere hazırlıklı olunmasının amaçlandığı bildirildi.

Türkiye'de yatırım yapan bir marka olarak Toyota'nın toplumsal dayanışmaya önem verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin değerlerine sıkı sıkıya bağlı, yarınlar için her açıdan en mükemmelini isteyen ve dayanışma ruhunu bu şekilde her zaman yaşatma gayreti içinde olan bir markayız. Bu düşünce ile, afetler sırasında devletimizin ilgili tüm kurumları ve bakanlıklarıyla iş birliği halinde çalışan, tüm çalışmalarını şeffaf şekilde yaparak, yapılan yardımların doğru olarak kullanıldığını kamuoyuna detaylı şekilde aktaran Ahbap Derneği'nin, yapacağımız bağış için en doğru kanal olduğu konusunda tüm Toyota ailesi olarak görüş birliği içinde olduk."

Açıklamada ayrıca söz konusu bağışın zamanlamasına da özen gösterildiği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Toyota Türkiye ve tüm bayilerin katılımıyla, afetlerin yaşandığı ilk günden bu yana, gerçek ihtiyacın doğru tespit edilmesi ve doğru kanala yönlendirilmesi çalışmalarımızın planlı ve zamana yayılan bir şekilde sürmesinin temelini oluşturdu. ve bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Ahbap Derneği'ne desteğimizi şimdi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal dayanışmanın gerekliliği ve öneminden hareketle, ülkemizde bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması Toyota ailesi olarak en büyük dileğimiz."

Ayrıca bağışla ilgili olarak, Ahbap Derneği Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in de Twitter hesabından "Teşekkürler Toyota Türkiye ve tüm Toyota bayileri" şeklinde paylaşım yaptığı bildirildi.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Toyota Türkiye'den Ahbap Derneği'ne afet bölgelerinde kullanılmak üzere bağış - Haberler
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