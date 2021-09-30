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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

AA / Sedat Gök - Haberler | Güncel
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçmiş yıllarda olduğu gibi mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçmiş yıllarda olduğu gibi mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılı özelinde 2 üniversite, 7 meslek yüksekokulu, 13 meslek lisesi ve çeşitli illerdeki 3 itfaiyecilik meslek yüksekokulu, 1 AFAD ve 1 belediyeye olmak üzere toplam 27 araç bağışında bulundu.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen araç ve ekipmanlar Sakarya, Bursa, Elazığ, Burdur, Kütahya, Bilecik, Malatya, Isparta, İstanbul, Siirt, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bingöl, Sivas, Antalya, Denizli, Tokat, Şırnak, Gaziantep, Gümüşhane, Ordu, Karaman ve Edirne illerindeki okul ve kurumlara teslim edildi.

Bursa'da hibe araçlar için düzenlenen törene katılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Maliyet ve Muhasebe Grubu Genel Müdürü Cengiz Belgin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Toyota Otomotiv Sanayi olarak, eğitime desteği kurumsal bir değer olarak kabul eden anlayışımızla öğrencileri teknik ve mesleki anlamda topluma kazandırmayı önemsiyoruz. Öğrencilerin iş dünyasına adım atma yolunda aldıkları uygulamalı eğitime katkı sağlamak için araç ve ekipman bağışlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.???????

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

AA / Sedat Gök - Son Dakika Haberleri
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