Toyota'nın hibrit otomobil satışları 15 milyonu aştı
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Toyota'nın hibrit otomobil satışları 15 milyonu aştı

Toyota'nın hibrit otomobil satışları 15 milyonu aştı
03.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:01

Toyota, 1997 yılında çevreci Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi aştı.

Toyota, 1997 yılında çevreci Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi aştı.

Toyota açıklamasına göre, marka, Avrupa'daki hibrit araç satışlarında 2,8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya ulaştı. Markanın tüm Avrupa'da hibrit araç satış payı yüzde 52'ye ulaşırken, Batı Avrupa'da ise bu yüzde 63'e yükseldi. Avrupa'da elde ettiği bu satış adetleriyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Birliği karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota üretici kimliği ile dikkati çekti.

Marka, Türkiye'de ise 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93'ü Toyota logosunu taşıyor.

Açıklamaya göre, 1970'li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü'nün imzalandığı 1997'de ilk nesil Prius'u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı. Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu.

Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla karbondioksit emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu. Dünya çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların geniş kitlelerce kullanılıp yaygınlaşması adına önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

Hibrit araçlarını geliştirmeye devam eden Toyota, günümüzde 4'üncü nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi de sağlayabiliyor.

Toyota hibrit ve hidrojenin önünü açıyor

Açıklamaya göre, ayrıca Toyota hidrojen yakıt hücreli araçların, geleceğin elektrikli araçları arasında önemli bir bölümünü oluşturacağını tezini desteklerken, aynı zamanda farklı güç üniteleri geliştirme stratejisiyle ilerliyor. Buna göre Toyota, pazarların altyapısına ve müşteri taleplerine göre emisyonları azaltma hedefi doğrultusunda farklı elektrikli araçlar sunmaya devam edecek. Tek bir araç tipini geleceğin modeli olarak değerlendirmeyen Toyota, hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket ediyor.

Toyota, bu vizyonla birlikte Avrupa'da 2025 yılına kadar, en az 10 adedi sıfır emisyonlu elektrikli model olacak şekilde 40 yeni veya güncellenmiş elektrikli motora sahip model sunacak. Hibrit araçlar, güç ünitesi tercihlerinde temel seçenek olarak kalmaya devam ederken, hidrojen yakıt hücreli ve elektrikli olmak üzere diğer araç tipleri de Toyota tarafından satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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