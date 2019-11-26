Toyota Boshoku, SAÜ'ye robot hediye etti

26.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26

Toyota Boshoku, Sakarya Üniversitesi'ne (SAÜ) birçok alanda kullanılmaya uygun olarak üretilen robot hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Toyota Boshoku Üretim Mühendisliği Müdürü Edis Altun'un, birçok alanda kullanılmaya uygun olarak Japonya'da imal edilen ve uzun süredir Toyota Sakarya'da kullanılan robotu, SAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne hediye ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, robotun çok uzun bir süre hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını dile getirerek, "Robotumuz yaklaşık 20 kilogram yükü taşıyabiliyor, yüksek hızlı ve çok hassas çalışmalar yapabiliyor. Özellikle yapıştırıcı, yanma ve parlama içeren ortamlarda kıvılcım oluşmasına neden olmuyor." ifadelerini kullandı.

SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Özsoy da robotun birçok yerde kullanılabileceğini ancak makine mühendisliği bölümü olarak talaşlı imalat sektöründe kullanmayı düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Robotun kolunun ucuna bir takım bağlayarak, metallerin veya alüminyum gibi bazı parçalar üzerinden talaş yağdırmak amacıyla kullanmayı düşünüyoruz. Robotu yükü bir yerden alıp bir yere koyma veya üç boyutlu malzeme yönetimi gibi endüstride her sektörde kullanabiliriz. Özellikle öğrencilerin alt yapı donanımları için kullanılabilir. Öğrencilerimizin derste gördükleri teorik alt yapının pratiğini de burada görebiliriz."

SAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alp de robotun öğrencilerin çalışmaları için de kullanılabileceğini belirterek, öğrencilerin bitirme projesi, tasarım projesi ve benzeri alanlara dönük çalışmalar yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA