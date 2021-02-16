Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş
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Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş

16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız: Böbrekler iflas etmiş

Oyuncunun eşi Victoria Kırgız, "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış.

Oyuncunun eşi Victoria Kırgız, "Mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım, doktoru bilgi vermedi 'Gelirseniz yüz yüze görüşürüz' dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim? İki çocuğum var yanımda, ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş'in (66), setteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Kentte 'Gizemli Köy' film çekimlerine gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca corona virüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi.

Kaynak: Hürriyet

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