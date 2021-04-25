Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, biyografisi!
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Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, biyografisi!

Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu mesleği nedir? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinen ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinen ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli? Toygan Avanoğlu mesleği nedir? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

DİZİ

• Düşman Kardeşler (İlker) 2012

• Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014-2015

• Hanım Köylü (Koptagel) 2016

• Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

• Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-

FİLM

• Kanal-İ-Zasyon 2009

• Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

• Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

• Ayla (Pusan Subayı) 2017

• Babası 2017

• Deli Aşk (Fuat) 2017

• Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

• Sorma Neden 2018

• Sabahlar Olmasın 2018

• Aslı Gibidir 2019

• Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

• Hayatımız Filim (Hasan) 2019

• Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent) 2020

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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