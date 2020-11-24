Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Başarılı sinema ve televizyon oyuncusu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde.

Kuzey Yıldızı rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979, İzmir doğumlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir.Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

TOYGAN AVANOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-