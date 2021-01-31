Tövbeler Olsun nerede çekiliyor? Tövbeler Olsun konağı, dış mekanları neresi?

Doğal güzelliği ve mekanların ferahlığıyla ilgi toplayan Tövbeler Olsun dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor bu nedenle izleyiciler Tövbeler Olsun nerede çekiliyor? Tövbeler Olsun konağı, dış mekanları neresi? sorularının cevaplarını merak ediyor.

TRT1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun isimli dizinin çekimleri devam ederken izleyiciler Tövbeler Olsun nerede çekiliyor? Tövbeler Olsun konağı, dış mekanları neresi? sorularının yanıtlarını aradı.

Hasan Kaçan tarafından yazılan ve başrollerini; Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykalgibi oyuncuların yer aldığı "Tövbeler Olsun" dizisinin çekildiği yerler nereler mahalle ev nerede izleyicilerin daha ilk bölümden beri merak edecekleri sorulardan birisi. Tövbeler olsun dizisinin çekimleri çok güzel renklendirilmiş ve ışıklandırılmış bir mahalle evinde başladı.

TÖVBELER OLSUN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tövbeler olsun dizisinin çekildiği orman genellikle Belgrad Ormanları olarak karşımıza çıkıyor.

Dizide en merak edilen yerlerden birisi Namzet Horanta'nın konağı. Bu güzel konak daha önce TRT ekranlarında yayınlanan Adını Sen Koy dizisinde de bir süre kullanılmıştı. Tövbeler Olsun Namzet Horanta'nın konağı İstanbul Pendik İlçesi Kaynarca Mahallesinde Ankara caddesinde yer alıyor.

Dizinin çekimleri ayrıca, İstanbul Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında da yapıldı. Bildiğiniz üzere Beykoz'daki bu mekan dizi yapımcıları tarafından tercih ediliyor ve diziler için özel hazırlanan ve neredeyse gerçeği ile birebir aynı olan mahalle ruhunu yansıtan bu sokak İstanbul Beykoz ilçesinde bulunuyor. Tarihi bir yapı gibi duran mekan Sarıyer ilçesinde bulunan meşhur bir kale olan Garipçe Kalesi'nde de dizi çekimleri gerçekleşiyor.