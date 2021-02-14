Tövbeler Olsun dizisi bitti mi, neden yok? Tövbeler Olsun dizisi final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?

TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Tövbeler Olsun dizisi bugün ekranlara gelmedi. Yayın akışında yer almayan dizi izleyiciler tarafından final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Peki Tövbeler Olsun final mi yaptı neden yayınlanmıyor? Tövbeler Olsun bitti mi, neden final yaptı?

TRT1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinden izleyicileri üzecek flaş bir açıklama geldi. Dizinin final tarihinin açıklanmasının yanı sıra baş rollerden birinin de ayrılacağı duyuruldu. Peki, Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

TÖVBELER OLSUN BİTTİ Mİ? NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Tövbeler Olsun dizisinin akıbeti hakkında yapılan açıklamada, Milim Sanat imzalı Tövbeler Olsun dizisi için final kararı alındığını duyuruldu. Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı dizi 32. bölümüyle ekranlara veda edecek ve final yapacak. Ayrıca Tövbeler Olsun oyuncularından Seda Türkmen, senaryo gereği 29. bölümde diziden ayrılacak.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ 14 ŞUBAT PAZAR AÇIKLAMASI

Tövbeler Olsun dizisi Twitter resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre bu akşam yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

"Seyircilerimize Duyuru

Irak'ın #Gara bölgesinde yaşanan terör olayı sebebiyle bu akşam yeni bölümümüzle karşınızda olamıyoruz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Başımız sağ olsun."

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU NE?

İşinde başarılı ancak fazlasıyla pinti olan mücevher imalatçısı ve aynı zamanda Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönecek olan hikayesini konu almaktadır. Bu değişim sırasında, "hatme çiçeğim" diye seslendiği karısı Latife ve oğulları Sinan ve Buğra'yı da etkilediğini fark eder.

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI KİMLER?

Güven Kıraç : Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu : Latife Horanta

Erkan Can : Osman Necipli

Çiçek Dilligil : Hülya Necipli

Naz Çağla Irmak : Aylin Necipli

Seda Türkmen : Nazmiye Horanta

Sercan Badur : Buğra Horanta

Hasan Kaçan : Öpücük Enişte

Cansu Kurgun : Jale

Batuhan Aydar : Anıl

Mert Denizmen : Ertan

Kerem Muslugil : Kazım Horanta-

İsmail Kavrakoğlu : Dilenci

Çiğdem Tunç : Aleyna Yeşilpınar

Ahmet Özhan : Doktor Şevki Hoşnefes

Ayça Işıldar : Makbule Geçti