Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 28. yeni bölüm canlı izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Tövbeler Olsun her hafta Perşembe günü TRT 1'de 20:00 'da başlıyor. Tövbeler Olsun canlı izleme linki var mı? Tövbeler Olsun canlı izle! Tövbeler Olsun yeni bölüm TRT 1 canlı izle! Tövbeler Olsun 28. yeni bölüm canlı izle!

Sevilen dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 28. bölüm kesintisiz izle! Tövbeler Olsun canlı izle! TRT 1 Tövbeler Olsun 28. yeni bölüm canlı izle!

TÖVBELER OLSUN CANLI İZLE!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Araları düzelen inatçı ikilinin tekrar büyük bir kavgaya tutuşmasıyla Namzet' in başına olmadık bir iş gelir. Kavga sırasında kafasına isabet eden tabak yüzünden Namzet Horanta hafızasını kaybeder. Tüm aile büyük bir şok yaşarken, Osman ise olan bitene bir türlü inanmak istemez. Dr. Şevki Bey'in müdahalesiyle birlikte ise Namzet 'in gerçekten hafızasını kaybettiğine ikna olan Osman kendini suçlar ve bu durumu çözmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Babasının durumu yüzünden büyük üzüntü yaşayan Nazmiye ise çareyi Anıl ile konuşarak nikah tarihini ertelemekte bulacaktır.Latife ise bir yandan kocasının başına gelenler yüzünden zor günler geçirirken bir yandan da Namzet 'in annesi olduğunu zanneden Rukiye ile baş etmeye çalışır.

Öte yandan Aylin ise yeni iş başvurusu ile ilgili heyecan içindedir. Yeni işiyle beraber Aylin'in hayatına giren gizemli isimse Buğra'nın kıskançlık krizine girmesine sebep olacaktır. Jale ile ilgili yaşanan yanlış anlaşılmayı bitirmek isteyen Kazım ise aşkını itiraf etmeye karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Osman, başta Namzet olmak üzere herkesi şoke edecek bir karar alacaktır.

Namzet'in hafızası yerine gelecek mi? Nikah tarihleri ertelenen Anıl ve Nazmiye'yi ne bekliyor? Buğra'ya büyük bir kıskançlık yaşatan Aylin'in yeni patronu Sercan kim? Osman'ın Namzet'i şoke eden kararı ne?

TÖVBELER OLSUN 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Şevki Bey, Aylin ve Buğra'nın yardım istemesiyle birlikte Namzet ve Osman'ı barıştırmak için harekete geçer ve bunun için inatçı ikiliyi eskiden birlikte çalıştıkları kuyumcu dükkanına kilitler. Dost oldukları eski günleri hatırlamaları için elinden geleni yapan Dr. Şevki bu defa onları barıştırmaya kararlıdır. Fakat anılarının tekrar canlandığı bu eski atölyede başlarına olmadık işler gelecektir. Pırlantaların peşinde olan hırsızlık şebekesinin ortasında kalan Namzet ve Osman'ı zorlu bir macera beklemektedir. Öte yandan Nazmiye ve Anıl, ailelerine nikah tarihi aldıkları haberini vermek için fırsat kollamaktadır. Ertan ise değişimiyle herkesi şaşırtmaya devam etmektedir. Horanta ailesinin yeni üyesi Makbuş ise Enişte' nin kasketinde taşıdığı sırrı çözmenin peşindedir.

İki eski dostun arasında tam da her şey yoluna girmişkenaniden yaşanacak olan gerilim yüzünden Namzet'i zor anlar bekleyecektir.

Eski atölyede Osman ve Namzet'i nasıl bir macera bekliyor?

Kazım, Jale'nin gizemli davranışlarının sebebini öğrenecek mi?

Doktor Şevki sayesinde araları düzelen inatçı ikiliyi tekrar karşı karşıya getirecek olay ne?

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci