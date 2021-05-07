Total War: Warhammer 3 oynanış fragmanı tarihi duyuruldu!
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Total War: Warhammer 3 oynanış fragmanı tarihi duyuruldu!

Total War: Warhammer 3 oynanış fragmanı tarihi duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Developer Creative Assembly, Total War: Warhammer 3'ün oynanış fragmanı tarihini bir videolu açıklamayla duyurdu. Total War: Warhammer 3 ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Yayıncı Sega ve geliştirici Creative Assembly, uzun bir süredir beklenilen strateji oyunu Total War: Warhammer 3 için resmi fragman tarihini duyurdu.

Yepyeni bir Total War: Warhammer III resmi tanıtımının 13 Mayıs tarihinde yayınlanacak fragmanla duyurulacağı belirtildi. Sinematik bir fragmanın hazırlandığını duyuran Creative Assembly, muhtemelen oyunculara Kaos Krallıkları üzerinden derin bir bakış açısı sunacak.

Gerçek zamanlı strateji serisinin hayranlarını heyecanlandıran bu açıklamasından sonra, fragman birlikte net bir çıkış tarihinin de duyurulması bekleniyor.

TOTAL WAR: WARHAMMER 3 SİNEMATİK FRAGMAN DUYURU VİDEOSU

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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