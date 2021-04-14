Total War serisinin satış rakamı 36 milyonu aştı

Popüler strateji oyununun arkasındaki stüdyo Creative Assembly, bu yıl 21'inci yaşını dolduran Total War serisinin satış rakamlarının 36 milyonu geçtiğini duyurdu.

Strateji oyunlarının temellerini atan Total War serisi, ilk çıkışını 2000 yılında gerçekleştirmişti. Oynanış dinamikleri, teması ve grafikleri ile zamanının öncü yapımlarından olmayı başaran oyun, ilk çıkışından bu yana 21 yıl geçmesine rağmen popülaritesini kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Creative Assembly, Total War serisinin 36 milyon satış rakamını aştığını duyurdu. Bu önemli satış rakamının en önemli bölümünü Total War: Three Kingdoms oluşturuyor. Özellikle Çin'de büyük ilgi gören Thee Kingdoms serisi çıkış yaptığı ilk hafta bir milyon kopya satarak, rekor kırmayı başarmıştı.

Ayrıca, serinin diğer önemli parçalarından Warhammer spin-off'u unutmamak gerekiyor. Üçleminin son oyunu olan Warhammer III'ün Steam'de ön satış rakamları şimdiden rekor bir seviyeye ulaşmış durumda. Mod desteği ile gelecek strateji oyunu, serinin ikinci ayağındaki Vortex haritasının iki katı büyüklüğünde bir haritaya sahip olacak. 2021 yılı içinde Steam üzerinden piyasaya giriş yapacak Warhammer III'ün satış fiyatı 345,00 TL olacak.

"HER AY 1,5 MİLYON KİŞİ TOTAL WAR SERİSİNİ OYNUYOR"

Creative Assembly yaptığı açıklamada şu şekilde, "Her ay 1,5 milyon kişi Total War serisini oynuyor. Stüdyomuz şu an 800 personeli ile İngiltere'nin en büyük oyun geliştiricisi konumunda bulunuyor." dedi. Ayrıca üçüncü stüdyosunu Batı Sussex'te açan Creative Assembly, 2018 yılından bu yana bilim kurgu temalı bir FPS oyunu üzerinde çalışıyor.

FPS türüne yeni bir soluk getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten ve bu süreçte ünlü yönetmenNeill Blomkamp ile de iş birliği yapılıyor. Ayrıca, stüdyo daha önce oyunun ne zaman çıkacağını dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadı.