Total War Saga: TROY Oynanış Videosu Yayınlandı
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Total War Saga: TROY Oynanış Videosu Yayınlandı

Total War Saga: TROY için geliştirilme süreci devam ediyor. Yayıncı SEGA, The Creative Assembly tarafından geliştirilmekte olan Total War Saga: TROY oynanış videosu gün yüzüne çıktı.

Total War Saga: TROY Oynanış Videosu Yayınlandı
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:51

Total War Saga: TROY için geliştirilme süreci devam ediyor. Yayıncı SEGA, The Creative Assembly tarafından geliştirilmekte olan Total War Saga: TROY oynanış videosu gün yüzüne çıktı.

Oyunun hikayesi, Troya prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırması ve bundan haberdar olan Kral Menelaos'un da her ne pahasına olursa olsun eşini geri getirmeye yemin etmesiyle başlıyor.

Total War Saga: TROY, tercihinize göre Troya veya Yunanistan tarafında yer almanıza olanak tanıyacak. Haliyle savaşı her iki perspektiften de görebileceksiniz. Akhilleus, Hektor, Paris ve Menelaus dahil sekiz simgesel kahramandan bir tanesini alarak, sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı taktiklerin bir araya getirildiği oynanış ile Troya krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaşacaksınız. Diğer bir deyişle, savaşın kaderini belirleyen doğrudan siz olacaksınız ki bunda eylemlerinizin gidişatı etkileyebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Senaryonun akışı boyunca strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekun savaş ile kendi imparatorluğunuzu da kurmaya çalışacakken, meydana gelen savaşların kritik anlarında Yunan mitolojisinden esinlenilerek oluşturulan birlikleri savaşın kritik anında yardıma çağırabilmeniz mümkün olacak.

Total War Saga: TROY Oynanış Videosu Paylaşıldı

Total War Saga: TROY için yayınlanan ilk oynanış videosu altı buçuk dakika uzunluğunda ve oynanışa dair birçok detayı görebilmek mümkün oluyor. Bununla birlikte, bu oynanış videosu geliştirilme sürecinden alındığı için zaman içerisinde birçok şeyin değişebileceğini de göz önünde bulundurmak lazım.

Son olarak, Total War Saga: TROY 13 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak. Bir seneliğine Epic Games Store'a özel kalacak olan oyunu ilk yirmi dört saatinde ücretsiz indirebileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

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