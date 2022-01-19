Total War mobil cihazlara çıkış yapacak - Haberler
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Total War mobil cihazlara çıkış yapacak

Total War mobil cihazlara çıkış yapacak
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Feral Interactive'in geliştirdiği tek ve çok oyunculu sıra tabanlı strateji oyunu Total War Medieval 2, mobil cihazlara çıkış yapacak.

2006 yılında piyasaya sürülen, yüksek yoğunluklu ve büyük ölçekli savaşlarla bilinen bir serinin parçası olan Total War Medieval 2, yayınlanan bir duyuru videosu ile 2022'nin ikinci çeyreğinde mobil cihazlara çıkacak.

Oyun 2006 yılında tamamlanmış ve satışa sunulmuştur. Oyun 1080 ve 1530 yılları arasında geçmektedir. Oyun orta çağ savaşlarına, dinlere ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğudaki siyasete odaklanır. Total War dizisinin önceki oyunlarından ayrı olarak, Medieval II: Total War'da keşif ağacı bulunmaktadır ve bu ağaç oyunun sonunda barut bulunmasıyla tamamlanır.

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Total War Medieval 2, bu yıl içerisinde iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.

TOTAL WAR MEDIEVAL 2 MOBİL FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Mobil Oyunlar, Gamegar, Güncel, Haber

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