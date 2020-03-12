Tosya'ya 300 araçlık otopark inşa edilecek
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Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Tosya'ya 300 araçlık otopark inşa edilecek

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 300 araçlık otopark yapılacağını bildirdi.

12.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:06
Tosya'ya 300 araçlık otopark inşa edilecek

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 300 araçlık otopark yapılacağını bildirdi.

Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya kent merkezine otopark yapımı için ilk adımların atıldığını söyledi.

Otopark alanında teknik bir heyetle incelemelerde bulunduklarını belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti :

"İlçemizde araç yoğunluğunun fazla olduğunu ve kent merkezinin bu konuda rahatlatılması gerektiğini sık sık vurgulamıştık. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Orhan Doğan ve beraberindeki heyetle birlikte alanda teknik incelemelerde bulunduk. Mevcut otoparkın arkasına 300 araçlık katlı otoparkın inşa edilmesine karar verdik. En kısa sürede hayata geçecek yeni proje ile birlikte kent merkezinin önemli sorunlarından biri daha giderilecektir."

Kaynak: AA

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